Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Karadeniz'de yağış başladı.

Yağış, sabah saatlerinde Bartın'da da etkili oldu. Bölgedeki birçok noktada yaka seli oluştu.

Bartın-Karabük kara yolunun Potbaşı mevkiinde yolun tamamı sularla kaplandı. Sürücüler araçlarıyla suların içinde güçlükle ilerledi.

Muratbey mevkiinde ise yol tek şeride düşürüldü. Ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Karabük’te şiddetli yağış nedeniyle yaka seli oluştu. Bartın-Karabük karayolunun Muratbey mevkiinde ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Bostancı aktardı. pic.twitter.com/YPrQlgqvCz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 26, 2022

6 ev boşaltıldı

Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Epçiler köyünde dere yatağının taşması sonucu 6 evin zemininde hasar oluştu. Evler yıkılma riskine karşı tahliye edildi.

Belediye ve Özel İdare ekiplerince yaka seli ve taşkın ihbarı yapılan bölgelerde çalışma başlatıldı.

Yamaçtan kopan kaya evin duvarını yıktı

Artvin'de şiddetli yağış heyelana neden oldu.

Toprak kayması sebebiyle yamaçtan kopan kaya, tek katlı bir evin duvarını yıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: DHA]

Kastamonu'da yol çöktü

Kastamonu’da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle, Şenpazar ve Cide ilçelerine giden yol dün yıkılmıştı.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda açılan yol, bugün sabah saatlerinde tekrar etkisini gösteren yağışla birlikte yeniden yıkıldı.

Şenpazar ve Cide'ye batı tarafından ulaşım sağlanamıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Zonguldak'ta yollar göle döndü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar adeta nehre dönüştü.

Sularla birlikte taş parçaları da yolda sürüklendi. Sular bir süre sonra çekilirken, köydeki ulaşım olumsuz etkilendi.

İş yerini su basan esnaf, eline kovayı alıp suyu temizlemeye çalıştı.

Yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışa karşı 11 kenti sarı, 2 kenti de turuncu kodla uyardı.

Listede Karadeniz Bölgesi'nden Rize, Samsun, Sinop, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin de yer aldı.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.