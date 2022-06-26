Denizli'de Hüseyin K. idaresindeki otomobil ile Ender B. hakimiyetindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan Ömer F.B., hamile olan Kumral Ö. ile bebek arabasında bulunan 10 aylık Amine Azra Bakan’a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Otomobilde bulunan Z.Ö. ve Y.G. tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araçlardaki H.Ö., G.G. ve O.G. ise ayakta tedavi edildi.

Kaza sonrası sürücüler gözaltına alınırken, minibüs sürücüsü Ender B.’nin alkollü olduğu belirlendi.

Hastaneye kaldırılan 10 aylık bebek Amine Azra Bakan hayatını kaybetti.