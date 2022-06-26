Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 04:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İlaçlama yapılan binadaki 16 kişi hastaneye kaldırıldı
Bağcılar’da ilaçlama çalışması yapılan binada yaşayan 2’si çocuk 16 kişi ilaç nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Bağcılar'da 6 katlı bir apartmanda bulunan bir dairede iddiaya göre ilaçlama yapıldı. Yapılan ilaçlama sonucunda, binada bulunan kişilerden 2’si çocuk olmak üzere 16 kişi zehirlendi.
Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Zehirlenen kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra zehirlenen vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ve AFAD ekipleri binada çalışma yaparken, hastaneye kaldırılan 16 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 06:20
- 05:20
- 04:34
- 03:58
- 03:34
Sıradaki Haber
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz