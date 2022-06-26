Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 03:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde H.K. idaresindeki otomobil ile Ruslan Mikhan yönetimindeki motosiklet, Kestel Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Rus vatandaşı Mikhan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
Son Haberler
- 04:34
- 04:28
- 03:58
- 02:56
- 02:09
Sıradaki Haber
Bursa'da evde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz