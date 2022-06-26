Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında dumandan etkilenen kaplumbağa hayata döndürüldü
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında karbonmonoksitten zehirlenen kaplumbağa, oksijen tedavisiyle kurtarıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmaris'teki yangın bölgesine 4'ü veteriner hekim olmak üzere 9 kişilik ekip ile veterinerlik hizmeti verilen, Vetbüs, Vetbülans ve içi mama dolu bir araç gönderdi.
Yanan alanlarda AFAD ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile koordineli şekilde çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hareketsiz halde kaplumbağa buldu.
Vetbüs mobil klinikte tedavi altına alınan kaplumbağanın karbonmonoksit nedeniyle zehirlendiği belirlendi.
Oksijen tedavisi uygulanarak yaşama döndürülen kaplumbağa, tamamen iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak.
Etiketler: İtfaiye Muğla Orman Yangını Yangın
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