Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 23:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balkondan düşen çocuğun mucize kurtuluşu
Amasya'da balkondan sarkan 1 yaşındaki çocuk, apartman görevlisinin üstüne düştü. Hafif yaralanan çocuğun sağlık durumu iyi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hacı İlyas Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Afgan ailenin çocuğu, balkondan sarkınca apartman görevlisi Ruhi Aşçı'nın üzerine düştü.
1 yaşındaki çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aşçı'ya çarptığı için hızı kesilen çocuğun sağlık durumu iyi.
Aşçı, olayın şokuyla üzerine saksı düştüğünü zannettiğini, bebek olduğunu anlayınca hemen kaldırıp ailesine teslim ettiğini söyledi.
Etiketler: Amasya
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