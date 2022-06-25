Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 20:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fırtına düğün çadırını uçurdu: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'de etkili olan fırtına, düğün için kurulan çadırı uçurdu. Çadırın altında kalıp yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'de sağanak sonrası etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtına, Biçer Mahallesi Gülüreş Caddesi üzerinde düğün için kurulan çadırı uçurdu.
Davetliler kaçışmaya başladı, çadırın altında kalan 3 kadın çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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