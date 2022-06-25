Antalya Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Manavgat ve Alanya ilçelerinde yapılan kaçak içki operasyonu ile başlayan süreç ve teknik takip sonucunda Antalya merkezdeki bir depoya ulaştı.

Ekipler, depodan 6 tıra yüklenen kaçak içkinin sevkiyatının yapılacağını tespit etti.

Hem yola çıkan tırlara hem de sevkiyat için bekleyenlere eş zamanlı operasyon yapıldı.

24 milyon lira tutarında kaçak içki ele geçirildi

3 tır, Antalya-Afyonkarahisar yolunda seyir halindeyken durduruldu. Diğerleri ise depo önünde ele geçirildi.

6 tırda ve depoda toplam 80 bin 261 şişe kaçak içki bulundu. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

Yaklaşık 24 milyon lira tutarında kaçak içkinin ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından ''Kaçak İçkiye Büyük Darbe'' başlığıyla duyurdu.

Yapılan operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti ve operasyonda görev alan emniyet personelini kutladı.