Rüzgar alevleri hızla sürükledi, duman yeşili adeta boğdu. Canhıraş bir mücadele verildi ama rüzgar acımasızdı...

Marmaris her geçen saat biraz daha siyaha teslim oldu. Alevler sönüp duman çekildiğinde ise acı tablo daha net ortaya çıktı.

Marmaris'in Değirmenyanı bölgesinde çıkan yangında 4 bin 500 hektarlık alan zarar gördü. Tam 6 bin 300 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu. Sayısız hayvan da bu siyahlığın içine gömüldü.

Yangından geriye kalan manzara en çok yangın ekiplerini üzdü

Felaketin boyutlarını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın paylaştığı uydu fotoğrafları da ortaya koydu. Göktürk-1 uydusu yeşilin tam da kalbine düşen griliği yansıttı.

Alevlere göğsünü geren işçiler ise yangını kontrol altına aldıktan sonra derin bir nefes aldı. Ancak iyot ve çam kokusunun yerini artık insanın genzini yakan is kokusu almıştı.

Yok olan orman en çok onları, alev savaşçılarını üzdü. Her şeye rağmen umutlarını kaybetmeyen orman işçileri son sözleriyle bizlere de umut aşılıyor:

“Birileri yaksa da biz yeşil vatan yapmaya devam edeceğiz.”

Kamera: Altan Ayhan