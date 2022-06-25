Anadolu'nun dört bir yanından kurbanlıklar getirildi, İstanbul'daki kurban pazarlarında yerini aldı.

Tokat Zile'den gelen bir besici, 15 saatlik yolculuk ile toplam 64 hayvan büyükbaş getirdi. Pazarlara getirilen kurbanlıkların sağlık taramaları da yapıldı.

Pazarlarda fiyatlar nasıl?

Büyükbaş hayvanların fiyatı 25 bin liradan başlayarak 65 bin liraya kadar çıkıyor.

Küçükbaş hayvanlar ise 3 ila 4 bin liradan alıcı buluyor. Ancak istisnaları da var.

Bahçelievler Belediyesi'nin kurban pazarının en büyük hayvanı Polat, 920 kilo ile 75 bin liradan alıcısını bekliyor.

Pazarlarda pazarlık devam ediyor

Kurban pazarlarının olmazsa olması ise pazarlıklar.

Kurban alıcıları, besicilerle sıkı bir pazarlık yapıp istedikleri hayvanları uygun fiyata almak için el sıkışıyor.

Kurban pazarlarındaki hareketliliğin, ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.