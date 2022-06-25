Başlangıç düdüğü çalındı. İlk vuruş yapıldı. Takımlar kıyasıya bir mücadele verdi.

Bu karşılaşma diğer halı saha maçlarından oldukça farklı. Çünkü taraflardan biri İncirli Mahallesi'nin gençleri, diğeri ise narkotik ekipleri. Amaçsa uyuşturucuyla mücadelede farkındalık yaratmak.

Ankara Keçiören İncirli Mahallesi Muhtarı Bektaş Yener Çelik, mahallenin gençleri için ücretsiz futbol okulu açtı.

"Bizim amacımız zaten gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak. Kendilerine özgür, özgün bir gelecek sağlamak."

Bu mücadelesinde ona en büyük desteği, halı sahada gençlerin rakibi olan Ankara Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü verdi. Dostluğun galip geldiği maç sonrası narkotik ekipleri genç futbolculara madalya verdi.

Haber: Muhammet Fatih Çoban / Kamera: Hüseyin Ertan