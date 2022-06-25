Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Umut Çakır’a emanet
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Umut Çakır getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2015 yılında Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevine getirilen Umut Çakır, 7 yıldır başarıyla sürdürdüğü görevinin ardından 2022-2023 sezonu itibariyle takımımızın başantrenörlük görevini üstlenecek." ifadelerine yer verildi.
Sarı-kırmızılı ekipte 7 yıldır başantrenörlük görevini yürüten Nedim Özbey ile yollar ayrılmıştı.
Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevine Umut Çakır getirildi.— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) June 25, 2022
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Etiketler: Galatasaray Voleybol Transfer Haberleri
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