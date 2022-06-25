Kasımpaşa, deneyimli defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

"Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Sadık, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor formaları giymişti.

Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık sponsorumuz @livhospital'de geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.#Kasımpaşa pic.twitter.com/BKOgKod7lt