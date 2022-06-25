Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın’da yağmur suları şelaleye dönüştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bartın'ın tatil beldesi İnkumu'nda kuvvetli sağanak sonrasında dağlardan gelen yağmur suları şelale oluşturdu.
Bartın’da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İnkumu beldesinin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alanlarda birleşen sular İnkumu sahilinde yaklaşık 50 metrelik yükseklikteki kayalıklardan dökülerek şelaleye dönüştü.
Kuvvetli sağanakta oluşan şelaleden dökülen sular cep telefonu ile görüntülendi.
Meteoroloji'den 2 gün için sel, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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