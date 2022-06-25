Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haciz gelen otomobilini uçurumdan attı
[Fotoğraf: AA ]
Beylikdüzü'nde bir kişi, haciz gelen otomobilini uçurumdan attığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Sahil Mahallesi'nde dün gece, otomobiline haciz gelmesine sinirlenen M.N.Ö. aracının el frenini serbest bıraktı. M.N.Ö, ardından otomobili 25 metrelik uçurumdan denize attı.
Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi. Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.
Öte yandan, M.N.Ö, aracını uçurumdan atma anlarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.
Etiketler: İstanbul Sosyal Medya
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