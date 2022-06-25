Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de plastik fabrikasındaki yangın kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki plastik park malzemeleri üreten bir fabrikada çıktı.
Ormanlık alan içerisinde bulanan fabrikaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi çok sayıda araç sevk etti.
[Fotoğraf: AA]
Fabrikadaki plastik malzemenin etkisiyle yoğun duman oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
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