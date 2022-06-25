Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da çıkan orman yangınının ardından yanan alanlarda canlı kalmayı başaran hayvanların bulunması için çaba gösteriliyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri de yangının kontrol altına alındığı noktalara giderek hayvanların saklanabileceği yerlerde çalışma yürütüyor.

HAYTAP Aydın Temsilcisi Mehmet Gürhan Tığoğlu, Marmaris'te yangının ardından federasyon olarak hayvanları kurtarma çalışmasına katıldıklarını söyledi.

Gönüllüler hayvanlardan bir iz arıyor

Yangın bölgesinde canlı kalmayı başaran hayvanlara ulaşmak için gönüllülerin büyük çaba sarf ettiğini anlatan Tığoğlu, "Hayvanların bir bölümü alevlerden kaçabiliyor, kaplumbağa, kirpi gibi hayvanlar ise toprağın altına saklanarak kendilerini kurtarmaya çalışıyor. Gönüllülerimiz tüm günü yanan bölgelerde geçirerek hayvanlardan bir iz bulmaya çalışıyor. Bu gerçekten samanlıkta iğne aramak gibi bir şey" dedi.

Çalışmalarda çok sayıda kaplumbağayı saklandıkları yerlerden çıkardıklarını vurgulayan Tığoğlu, şöyle konuştu:

"Yangında en talihsiz olan maalesef kaplumbağalar oluyor. Tavşanları bizden kaçarken gördüğümüzde zarar görmemiş olduklarına seviniyoruz. Küllerin arasında artık onlar gibi düşünerek hareket ediyoruz. Çünkü hissediyorlar. Toprağın altına bir şekilde kazarak giriyorlar. Arkalarında muhakkak iz bırakıyorlar. Burada bir şekilde yangın çalışmaları tamamlandıktan, soğutulduktan sonra görev başlıyor."

"Beklemediğimiz yerlerden hayvanlar çıkıyor"

HAYTAP ekibinden Petek Nur Sezer de yangın başladıktan bir gün sonra bölgeye geldiklerini, yanan alanları taradıklarını söyledi.

Sezer, yangınlarda en çok kirpi ve kaplumbağaların mağdur olduğuna işaret ederek, "Yangının ortasında kalanlara maalesef bir şey yapamıyoruz ama dere yataklarına, yollara kaçma çabası içindeyken bulmamız daha kolay oluyor. Bazen beklemediğimiz yerlerden hayvanlar çıkıyor. Hiç burada olmaz dediğimiz hayvanları görüyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl ilçede yaşanan yangında 90'dan fazla kaplumbağayı kurtardıklarını ifade eden Sezer, bu yıl arazi şartları nedeniyle çok fazla hayvana ulaşamadıklarını ancak arama çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.