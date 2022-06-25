Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bitlis ve Bingöl çevreleri ile Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak hakim olacak.

Hafta sonu boyunca Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da kuvvetli, Bartın ile Kastamonu'nun kuzeyinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta sonu yurdun doğusu da yağışlı

Yağışların pazar günü de Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Van, Şırnak ve Hakkari ile Siirt'in doğu kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Söz konusu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.