Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zonguldak'ta dev hortum: Kıyıya kadar geldi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum meydana geldi. Kıyıya kadar gelen devasa hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum meydana geldi.
Denizde başlayan hortum iskele çevresinde etkisini sürdürdü. Hortumla birlikte şiddetli rüzgar da yaşandı.
Evlerin bulunduğu bölgeye doğru yönelen hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Etiketler: Zonguldak
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