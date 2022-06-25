Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum meydana geldi.

Denizde başlayan hortum iskele çevresinde etkisini sürdürdü. Hortumla birlikte şiddetli rüzgar da yaşandı.

Evlerin bulunduğu bölgeye doğru yönelen hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.