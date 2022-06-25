Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da yol çöktü: 2 ilçe ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yoğun yağış nedeniyle Kastamonu’da dereler taştı. Kastamonu Şenpazar-Cide yolu çöktü 2 ilçeye ulaşım kapandı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, ulaşıma kapanan yolu sosyal medya hesabından duyurdu.
Açıklamada, "Kastamonu Yolu 68. km'de Kesmekayrak Köprüleri'nin yenilenmesi için verilen servis yolunun aşırı yağış sonucu çökmesi nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
⚠️⚠️#Cide - Kastamonu Yolu 68. km'de Kesmekayrak Köprüleri'nin yenilenmesi için verilen servis yolunun aşırı yağış sonucu çökmesi nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılmıştır.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) June 25, 2022
Ekiplerimiz çalışmaya devam etmektedir.
#KGMAnlıkYolDurumu ????⛟???? pic.twitter.com/FFMVHP2zFV
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