Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi
Antalya'da tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından 'kaçak içkiye büyük darbe' sözleriyle duyurdu.
Açıklamada, "Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı" denildi.
Kaçak içkiye büyük darbe!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 25, 2022
Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyetimize ve KOM Ekiplerimize tebrikler ???? pic.twitter.com/6BTNyd2j4b
Etiketler: Antalya Kaçakçılık Kaçak İçki
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