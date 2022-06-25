Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Manisa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'ne katıldı.

Yunus Emre Meydan Camii'nde düzenlenen törende önce Kur'an-ı Kerim okundu.

Ali Erbaş, törende hafızlığın önemine dikkati çekti:

"Hafız olmak değil, hafız olmanın şartlarını taşıyıp, hafız ölmek önemli, sizlerden ve bütün hafızlarımızdan bunu bekliyoruz. Peygamber varisi olmayı en çok hak eden hafızlardır. Çünkü ilmin kapısı hafızlıkla başlar, siz daha ilmin kapısındasınız ama kapıyı araladınız elhamdülillah, kapı size açıldı."

Kursu başarıyla tamamlayan 55 öğrenciye Hafızlık belgelerini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi.