Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nden alınan bilgilere göre, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta şiddetli yağış bekleniyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu illerde İl AFAD Yönetim Merkezleri'nin teyakkuza geçtiği belirtildi.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi. Ayrıca, dere yatakları ile taşkın tehlikesi olan bölgelerden uzak durulması konusunda uyarı yapıldı.

.@meteoroloji_twi‘den alınan bilgilere göre, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta şiddetli yağış beklenmektedir.



Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem arz etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/M3rqS4LzIL — AFAD (@AFADBaskanlik) June 25, 2022

Beklenen yoğun yağış nedeniyle camilerden ve belediye hoparlörlerinden anons yapılıyor.