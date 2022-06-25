Doğrudan uyuşturucuya bağlı ölümler 4 yılda yüzde 71,3 azaldı
2021 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölümler 2017 yılına göre yüzde 71,3 oranında azaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gençlerimizi uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya karşı verilen mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, "Gençlerimizi, çocuklarımızı, insanımızı bu bataklığa teslim etmeyeceğiz" sözlerini kullandı.
Soylu'nun paylaşımında yer alan Adli tıp verilerine göre; doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölümlerde 2021 yılında, 2017 yılına göre, yüzde 71,3 oranında düşüş oldu.
2020 yılına göre ise yüzde 14 oranında düşüş yaşandı. Bakan Soylu, "Uyuşturucuyu hep birlikte yeneceğiz" dedi.
Uyuşturucuyla mücadelemizdeki kararlılığımızla;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 25, 2022
GENÇLERİMİZİ
ÇOCUKLARIMIZI
İNSANIMIZI
BU BATAKLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ
Adli Tıp Kurumu tespitlerine göre
uyuşturucuya bağlı ölümler,
ARALIKSIZ 5 YILDIR DÜŞÜYOR⬇️
2017'de 941 iken
2021'de 270 oldu
Uyuşturucuyu hep birlikte yeneceğiz pic.twitter.com/WgEEPNd9e1
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