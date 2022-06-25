İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya karşı verilen mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, "Gençlerimizi, çocuklarımızı, insanımızı bu bataklığa teslim etmeyeceğiz" sözlerini kullandı.

Soylu'nun paylaşımında yer alan Adli tıp verilerine göre; doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölümlerde 2021 yılında, 2017 yılına göre, yüzde 71,3 oranında düşüş oldu.

2020 yılına göre ise yüzde 14 oranında düşüş yaşandı. Bakan Soylu, "Uyuşturucuyu hep birlikte yeneceğiz" dedi.