Hacettepe Üniversitesi'nden Türkmenistan lideri Berdimuhammedov'a fahri doktora

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Berdimuhammedov'a cübbe giydirildi, uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora ünvanı takdim edildi.

Berdimuhammedov, törendeki konuşmasında, "Fahri doktora ünvanını şahsıma verilen bir değer olarak değil, aynı zamanda Türkmenistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalara verilen yüksek bir değer olarak kabul ediyorum." dedi.

Bu anlamlı buluşmanın, iki halk arasındaki kardeşlik bağlarının tarihi ve manevi yakınlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Berdimuhammedov, bilim ve eğitimin, insanlığın gelişimini hızlandıran en önemli güçlerden biri olduğunu dile getirdi. Berdimuhammedov, bilimsel kazanımların gelecek nesillere aktarılması, bilimsel araştırmalar için yeni olanakların oluşturulması ve toplumların karşı karşıya olduğu sorunların çözümüne katkı sağlanmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Dünyanın hızla değişen koşullarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Berdimuhammedov, gelecek nesillere nitelikli eğitim vermek, bilimsel kaynakları geliştirmek, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve çağın gerekliliklerine uygun bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlamanın öncelikli görevler arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Berdimuhammedov, Türkmenistan'da bilim ve eğitimin geliştirilmesinin devlet politikasının öncelikli alanlarından biri olduğuna değinerek, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, kurumların altyapısının güçlendirilmesi ve eğitim alanında çağdaş yöntemlerin uygulanması için çalıştıklarına dikkati çekti.

Genç nesillerin geniş dünya görüşüne sahip, yüksek eğitimli, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden, bağımsız düşünebilen ve yetenekli uzmanlar olarak yetiştirilmesinin önemine dikkati çeken Berdimuhammedov, bilimsel iş birliğinin devletler ve halklar arasında karşılıklı anlayışın gelişmesine, deneyim paylaşımına ve ortak hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayan önemli bir köprü işlevi gördüğünü ifade etti.

Ortak tarihi ve kültürel değerler vurgusu

Berdimuhammedov, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin, ortak tarihi geçmişe, kültürel ve manevi değerlere dayandığının altını çizerek, iki halkın yüzyıllar boyunca karşılıklı ilişkilerini sürdürdüğünü ve ortak değerlerini koruyup yaşattığını belirtti.

Bu tarihi mirasın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin sağlam temelini oluşturduğunu vurgulayan Berdimuhammedov, ortak çalışmaların, nitelikli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamakla kalmayıp halkları daha da yakınlaştırdığını söyledi.

Berdimuhammedov, Türkiye'nin yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türkmenistanlı gençlerin çeşitli alanlarda başarılar elde ettiğine dikkati çekerek, Türkmen gençlerinin Türkiye'de eğitim alabilmeleri için sağlanan imkanlardan memnuniyet duyduklarını anlattı.

İki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında ilişkilerin geliştirilmesi, ortak bilimsel projelerin hayata geçirilmesi, akademik değişim programlarının oluşturulmasının önemine değinen Berdimuhammedov, Türkmen ve Türk bilim insanları ile genç araştırmacıların birlikte çalışmasının somut sonuçlara imkan sağlayacağından bahsetti.

Berdimuhammedov, köklü bir geçmişe sahip olan Hacettepe Üniversitesinin bilim ve eğitim alanındaki başarıları, yetiştirdiği uzmanlar ve uluslararası akademik çalışmalara katkılarıyla önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizerek, aynı zamanda Türkmenistan'daki ilgili yükseköğretim kurumları ile Hacettepe Üniversitesi arasında kardeşlik ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesi için yeni imkanların değerlendirilmesini de önemli bulduğunu kaydetti.

"Güçlü dostluk köprüsünün en canlı ve en kıymetli mimarları"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu anlamlı akademik takdirin, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki köklü kardeşliğe ve dostluğa ayrı bir değer kattığına inandığını dile getirerek, fahri doktora ünvanlarının, akademik dünyanın bilimsel, toplumsal ve uluslararası alanda ortaya konulan kıymetli katkılara gösterdiği yüksek takdirin ifadesi olduğunu söyledi.

Türkiye ve Türkmenistan'ın, ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, aynı dili ve aynı inancı paylaşan, "Tek millet, iki devlet" şiarıyla birbirine bağlı iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Atavatanımız Türkmenistan ile ilişkilerimiz, bağımsızlığın ilk gününden bu yana her alanda karşılıklı güven ve saygı temelinde yükselmiştir. Bugün ilişkilerimiz, sadece siyasi ve ekonomik alanlarda değil, eğitim, bilim ve kültür alanlarında da güçlü bir şekilde ileriye taşınmaktadır. Dost ve kardeş Türkmenistan, bağımsızlığını kazandığı ilk günden bu yana yürüttüğü dengeli, barışçıl ve vizyoner dış politikasıyla uluslararası toplumun saygın bir üyesi konumundadır." diye konuştu.

Yılmaz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından üç kez tescil edilen "Daimi Tarafsızlık Statüsü"nün, Türkmenistan’ın küresel ve bölgesel barışa, güven ve istikrara sunduğu katkının en somut nişanesi olduğunu belirterek, "Türkiye olarak, Türkmenistan’ın bu ilkeli duruşunu ve tarafsızlık statüsünü her zaman güçlü bir şekilde destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. Küresel ölçekte barışın ve istikrarın ciddi sınamalarla karşı karşıya bulunduğu bu dönemde, diyalog ve karşılıklı güven temelinde yürütülen diplomatik çabaların değeri daha da artmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Sarsılmaz bağların en somut göstergesi"

Türkmenistan'ın hem bölgesinde bir istikrar merkezi olarak öne çıktığını hem de Türk dünyasının entegrasyonu yolunda çok kıymetli adımlar attığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki birlikteliğimiz, ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz bağların en somut göstergesidir. Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatıyla her geçen gün güçlenen kurumsal bağları, Aile Meclisimize büyük bir güç katmaktadır. Ortak geleceğimize dair taşıdığımız büyük ideallerin hayata geçmesinde, kardeş Türkmenistan'ın katkılarına ve Türk dünyasının birlik ruhuna büyük değer veriyoruz. Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda, ortak tarih ve kültürümüzden aldığımız gücü bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında somut iş birliklerine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Bu çerçevede, Türk dünyasını güçlü bir bilimsel araştırma ve yenilik merkezi haline getirmeyi, üniversitelerimiz arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi önemsiyoruz. Sayın Devlet Başkanı'nın iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine, halklarımızın yakınlaşmasına ve ortak kültürel mirasımızın ihyasına verdiği güçlü destek her türlü takdirin üzerindedir. Hacettepe Üniversitesi Senatosunun, Sayın Berdimuhammedov'un bölgesel ve küresel barışa katkılarına ve bilhassa Türkiye-Türkmenistan dostluğunun pekiştirilmesindeki vizyoner rolüne istinaden aldığı bu Fahri Doktora taltifi kararı, Türk milletinin ve Türk bilim dünyasının bu desteği en yüksek derecede kıymetlendirdiğinin göstergesidir. Üniversitemizin bu kararı, ülkelerimiz arasındaki dostluğun bilim ve düşünce dünyamızda da ne denli güçlü bir karşılığa sahip olduğunu göstermektedir."

Yılmaz, eğitim ve bilimin, milletleri birbirine bağlayan en güçlü köprüler olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye ile Türkmenistan arasındaki muhabbet ve iş birliği, bilimsel alandaki ortak projelerle, öğrenci ve akademisyen değişimleriyle çok daha güçlü yarınlar inşa edecektir. Bugün bu güçlü dostluk köprüsünün en canlı ve en kıymetli mimarları, hiç şüphesiz Türkiye'de halihazırda eğitimini sürdüren 60 binden fazla genç Türkmen kardeşimizdir. Bu gençlerimiz, sadece birer öğrenci değil; aynı zamanda aramızdaki sarsılmaz bağların, ortak geleceğimizin ve ebedi kardeşliğimizin de birer gönüllü elçisidir. Türkiye'de kazandıkları güçlü birikim ve tecrübeyle atavatanlarına dönecek olan bu evlatlarımız, kadim dostluğumuzu çok daha parlak yarınlara taşıyacak en büyük güvencemizdir. Bu düşüncelerle, Hacettepe Üniversitesi Fahri Doktora ünvanı için Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov'u en içten duygularımla tebrik ediyor; bu anlamlı kararı alan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne ve Senatosuna teşekkürlerimi sunuyorum."

"Hacettepe Üniversitesi geçmişte de önemli devlet adamlarına fahri doktora ünvanı verdi"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ise senato tarafından verilen fahri doktora ünvanını Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a sunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

Uluslararası sıralama kuruluşlarının tamamı tarafından kalitesi ve rekabetçi konumu teyit edilen ve bu yıl 60. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Hacettepe Üniversitesi'nin başta Haydar Aliyev olmak üzere geçmişte de önemli devlet adamlarına fahri doktora ünvanı verdiğini anımsatan Güran, şunları kaydetti:

"Bu fahri doktora ünvanları ilgili devlet adamlarının insanlığa, Türk dünyasına ve milletimize yapmış olduğu hizmetler esas alınarak verilmiştir. Üniversite senatomuz, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov'a uluslararası ve bölgesel barış, diyalog ve iş birliğini esas alan liderlik yaklaşımı, Türk dünyasının ortak geleceğine verdiği destek ve Türkiye ile ekonomi ve bilim alanında kurduğu güçlü iş birliği, başta eğitim ve sağlık olmak üzere Türkmen halkının refahına yönelik sunulan yüksek kaliteli kamu hizmeti vizyonu nedeniyle uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora ünvanı tevdi edilmesine oy birliğiyle karar vermiştir. Takdim edilen fahri doktora ünvanını kabul ederek bizleri onurlandırdıkları için Sayın Berdimuhammedov'a şükranlarımızı sunuyor ve zatıalilerini kutluyoruz."