İstanbul'da bazı ilçelerde ekmek 5 liraya satılmaya başladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu vakit kaybetmeden harekete geçti.

Samsun'da konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin kilogram fiyatının 20 lira olduğunu söyledi:

''Kamuoyunda, İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmeğin 5 liradan satılmaya başlandığı ve diğer ilçelerde de ekmeğin 5 lira olacağı algısı oluşturulmak istendi. Ekmek 5 lira olduğunda kilogramı 25 lira oluyor.''

"3 ilçede 5 lira olan ekmek 4 liradan satılacak"

Balcı, görüşmeler sonucunda İstanbul'da 5 liradan satılan ekmeğin 4 liraya indirildiğini açıkladı.

Balcı, "Fırıncılar odasına bağlı meslektaşlarımız bu yanlıştan döndüler. Ben buradan kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bu 3 ilçede de ekmeğin kilogram fiyatı tüm Türkiye'de uygulananla aynı olacak. Bu ilçelerde de ekmek 4 liradan satılmaya başlandı.''

Halil İbrahim Balcı, hem esnafı hem de tüketiciyi korumak için ilgili bakanlıklarla çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.