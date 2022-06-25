Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 23:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Saat 19.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunda ilerleyen Özgür Nakişçi yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Sürücü Özgür Nakişçi'nin eşi Asiye Nakişçi'nin yaşamını yitirdiği, sürücü Nakişçi, çocukları Burak Kadir, Yusuf Emre, Ahmet Arif, babası Bektaş Nakişçi ve yakını Gonca Nakişçi'nin yaralandığı belirlendi.
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Ahmet Arif Nakişçi'nin hayati tehlikesi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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