Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 02:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da evde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan zehirlendi. Zehirlenen kişiler, mahalleli tarafından evden çıkarıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Evde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi mahalle sakinleri tarafından son anda kurtarıldı.
Sağlık ekipleri dumandan zehirlenenleri yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.
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