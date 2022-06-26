Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 04:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde İstanbul istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan otomobil ile karşı şeritten gelen yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otobilde bulunan sürücü Hüseyin Etçi ile yolcu Miray Sane Etçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otobüsde yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Etiketler: Kastamonu Trafik Trafik Kazası
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