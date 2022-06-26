Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün inşası hız kesmeden sürüyor.

Yapımına 2021'de başlanan ve bin 669 metre uzunluğundaki köprünün yüzde 56'sı tamamlandı.

Köprüden raylı sistem geçecek

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olarak hizmete girecek. 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş olarak inşası süren köprüde bulunduğumuz noktadan ise raylı sistemler geçecek.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Köprü, Seyhan Barajı'ndaki su tahliyesine engel oluşturmaması için mümkün olduğunca az ayaklı ve maksimum açıklıklı inşa ediliyor.

Trafik yükünü hafifletecek

Köprünün hizmete girmesiyle, şehrin kuzey bölgesindeki trafikte büyük bir rahatlama sağlanacak.