Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 09:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsünün yüzde 56'sı tamamlandı
Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsünde yüzde 56'lık kısım tamamlandı. Köprünün Nisan 2023'te açılması hedefleniyor.
Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün inşası hız kesmeden sürüyor.
Yapımına 2021'de başlanan ve bin 669 metre uzunluğundaki köprünün yüzde 56'sı tamamlandı.
Köprüden raylı sistem geçecek
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olarak hizmete girecek. 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş olarak inşası süren köprüde bulunduğumuz noktadan ise raylı sistemler geçecek.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Köprü, Seyhan Barajı'ndaki su tahliyesine engel oluşturmaması için mümkün olduğunca az ayaklı ve maksimum açıklıklı inşa ediliyor.
Trafik yükünü hafifletecek
Köprünün hizmete girmesiyle, şehrin kuzey bölgesindeki trafikte büyük bir rahatlama sağlanacak.
Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Adana
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