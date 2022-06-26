Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 12:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Artvin'de heyelan: Yamaçtan kopan kaya evin duvarını yıktı
[Fotoğraf: DHA]
Artvin'de şiddetli yağış heyelana neden oldu. Toprak kayması sebebiyle yamaçtan kopan kaya, tek katlı bir evin duvarını yıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Merkeze bağlı Taşlıca köyü Örenli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sağanağın etkisiyle heyelan meydana geldi.
Heyelanda yamaçtan kopan kaya, Kara ailesinin tek katlı evinin duvarını yıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Evde hasar oluşurken, o sırada balkondaki 3 kişi büyük korku yaşadı.
Evde hasar tespit çalışması başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
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