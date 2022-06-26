Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında yapılan İlçe Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu'nun toplantısında orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla bazı kararlar alındı.

Kaymakam Pişkin, toplantı sonrası konuya ilişkin açıklamasında, orman yangınlarının ardından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "orman yangınları" konulu genelgesi çerçevesinde toplandıklarını söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadele için bazı kararlar aldıklarını belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"İlçemiz genelinde tüm ormanlık alanlarda piknik ateşi, mangal, semaver ve benzeri şeylerin yakılmasının yasaklanmasına, sadece Kuğulu Park mesire alanında mangal, semaver yakılmasına izin verilmesine, ormanlık alanlara gezi, piknik ve benzeri amaçlarla giriş çıkışların yasaklanmasına, tüm ilçemizde kontrollü veya kontrolsüz anız yakılmasının yasaklanmasına, tüm ilçemiz genelinde havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı maddelerin kullanılmasının yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Vatandaşlarımızın her konuda olduğu gibi bu konuda da hassasiyetle davranmalarını ve kurallara uymalarını önemle rica ediyorum."