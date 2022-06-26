Anamur ilçesi Güleç Mahallesi'nde gece yarısı yıldırım düşmesi sonucu kızılçam ormanında yangın çıktı.

Yangına 2 adet ilk müdahale aracı, 3 arazöz ile 15 işçi, 2 orman muhafaza memuru, 3 mühendis ile çok sayıda vatandaş müdahalede bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülerek, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının 2 dönüm kızılçam ormanına zarar verdiğini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]