Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 14:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de düşen yıldırım ormanlık alanda yangın çıkardı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Anamur ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı kül oldu.
Anamur ilçesi Güleç Mahallesi'nde gece yarısı yıldırım düşmesi sonucu kızılçam ormanında yangın çıktı.
Yangına 2 adet ilk müdahale aracı, 3 arazöz ile 15 işçi, 2 orman muhafaza memuru, 3 mühendis ile çok sayıda vatandaş müdahalede bulundu.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülerek, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının 2 dönüm kızılçam ormanına zarar verdiğini söyledi.
[Fotoğraf: İHA]
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