Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 15:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da sağanak sonrası dere taştı, köy yolu çöktü
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da etkili olan yağış nedeniyle dere taştı, çöken köy yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Ekipler köy yolunda çalışma başlattı.
Baskil ilçesi Karagedik köyünde, dün gece etkili olan sağanak sonrasında köy yolu, derenin taşması nedeniyle çöktü.
Yaklaşık 3 metre derinliğinde çöken yol, jandarma ekiplerince geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerince köy yolunda çalışma başlatıldı.
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