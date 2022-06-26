Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müşteri kaçtı, deve kuşu kovaladı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da bir işletmenin barınağındaki deve kuşu kafesinden kaçtı, bir müşteriyi de önüne katıp kovaladı. Paniğe neden olan o anları işletmedeki müşteriler kaydetti.
Deve kuşu, Aksaray Kültür Park'ta bulunan bir işletmenin barınağında tutuluyordu.
Kafesine yem bırakıldıktan sonra kapısı açık unutuldu. Deve kuşu kafesinden kaçtı, kafedeki bir müşteriyi kovalamaya başladı.
Panik yaratan koşuşturma anları kafedeki diğer müşteriler tarafından görüntülendi.
Durumu fark eden görevliler deve kuşunun peşinden koştu. Yakalanan deve kuşu tekrar kafesine konuldu.
Etiketler: Aksaray
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