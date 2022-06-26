Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konyalı kalp hastası şifasını Diyarbakır'da buldu
Doğu ve Güneydoğu'da sağlık altyapısının güçlenmesi ile hasta göçü tersine döndü. Konya'da 4 yıldır kalp rahatsızlığı yaşayan hasta Diyarbakır'da sağlığına kavuştu.
Konya'da yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Çetinkaya, kalp kaslarındaki kalınlaşma nedeniyle 2018'den bu yana ciddi sağlık sorunları yaşıyordu.
Tedavisi için birçok hastanenin kapısını çaldı. Ancak ameliyatı çok riskli olduğu için yapılamadı.
Aradığı şifayı, 4 yıl sonra Diyarbakır'da buldu.
Hastanın kalp kasları normale döndü
Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde ameliyata alınan Mehmet Çetinkaya'nın tedavisi başarı ile tamamlandı.
Kapalı ameliyat ile sağlığına kavuşan Çetinkaya, cerrahi müdahaleden bir ay sonra kontrol muayenesine gitti. Tetkiklerde hastanın kalp kaslarının normale döndüğü belirlendi.
Etiketler: Diyarbakır Konya
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