Konya'da yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Çetinkaya, kalp kaslarındaki kalınlaşma nedeniyle 2018'den bu yana ciddi sağlık sorunları yaşıyordu.

Tedavisi için birçok hastanenin kapısını çaldı. Ancak ameliyatı çok riskli olduğu için yapılamadı.

Aradığı şifayı, 4 yıl sonra Diyarbakır'da buldu.

Hastanın kalp kasları normale döndü

Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde ameliyata alınan Mehmet Çetinkaya'nın tedavisi başarı ile tamamlandı.

Kapalı ameliyat ile sağlığına kavuşan Çetinkaya, cerrahi müdahaleden bir ay sonra kontrol muayenesine gitti. Tetkiklerde hastanın kalp kaslarının normale döndüğü belirlendi.