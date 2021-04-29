Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de bir camide çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ümraniye İMES Sanayi Sitesi Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Esenşehir Mahallesi'ndeki caminin alttan ısıtma sisteminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle caminin zemininde hasar oluştu.
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