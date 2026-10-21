Yılmaz: Sorunların aşılmasıyla piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmalarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçiriyoruz. Mevcut sorunların aşılmasıyla sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek, yatırımcılarına da ülke ekonomisine de kazandıracak."