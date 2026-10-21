Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.10.2026 16:11

Yılmaz: Sorunların aşılmasıyla piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmalarıyla ilgili, "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçiriyoruz. Mevcut sorunların aşılmasıyla sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek, yatırımcılarına da ülke ekonomisine de kazandıracak" diye konuştu.

Yılmaz: Sorunların aşılmasıyla piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmalarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçiriyoruz. Mevcut sorunların aşılmasıyla sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek, yatırımcılarına da ülke ekonomisine de kazandıracak."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz TBMM
Sıradaki Haber
Burhanettin Duran: Bedir Mutabakat Zaptı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:33
Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi yakalandı
16:24
Rusya Letonya'ya protesto notası verdi
16:21
AB, Booking.com hakkında soruşturma başlattı
16:15
DMM, 'AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı' iddialarını yalanladı
16:45
Hind Receb’i katleden İsrailli komutanın tutuklanması istendi
16:05
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ