Burhanettin Duran: Bedir Mutabakat Zaptı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasından imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerini güçlendirerek bölgenin barışına, huzuruna ve istikrarına katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Savunma bakanlıkları arasında imzalanan mutabakat zaptının, dost ve kardeş ülkeleri arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Duran, "Askeri üretimde iş birliğinin teşvik edilmesini, dört ülkenin askerî kabiliyetlerinin geliştirilmesini, teknik askerî eğitim ve araştırma-geliştirme (AR-GE) alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan bu mutabakatın, savunma alanındaki dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu önemli mutabakatın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.