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Gündem
TRT Haber 21.10.2026 15:52

Burhanettin Duran: Bedir Mutabakat Zaptı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı'nın, dost ve kardeş ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Burhanettin Duran: Bedir Mutabakat Zaptı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasından imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerini güçlendirerek bölgenin barışına, huzuruna ve istikrarına katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'dan dev savunma anlaşması
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'dan dev savunma anlaşması

Savunma bakanlıkları arasında imzalanan mutabakat zaptının, dost ve kardeş ülkeleri arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Duran, "Askeri üretimde iş birliğinin teşvik edilmesini, dört ülkenin askerî kabiliyetlerinin geliştirilmesini, teknik askerî eğitim ve araştırma-geliştirme (AR-GE) alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan bu mutabakatın, savunma alanındaki dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu önemli mutabakatın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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