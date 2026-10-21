Bakan Kurum: 500 bin sosyal konutun 80 bini bitme aşamasına geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti TBMM Grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in kendisine yönelik sözlerini hatırlatması üzerine Kurum, "Bir muhalefet genel başkanının konulardan bu kadar habersiz olacağını düşünmüyorum. Özgür Bey göz göre göre yalan söylüyor, iftira atıyor, iftira siyaseti yapıyor. Ayazağa'daki proje, CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla 2022 yılında uygulamaya geçmiş. Söz konusu projeyi onaylayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kaldı ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bahse konu projenin ortağı. Arsadan kaynaklı 1 milyar 100 milyon değerinde mülkiyete konu bir ortaklığı söz konusu. Bizi suçladığı projenin ortağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi" diye konuştu.

"Yaptığı girişimler, hiçbir şekilde belediyelerinin yolsuzluklarını örtemeyecek"

Bakanlığın projeye neden ortak olduğunu açıklayan Kurum, projede 950 hak sahibi vatandaşı bulunduğunu, ruhsat sürecine ilişkin sürecin uzaması nedeniyle bu kişilerin bakanlığa başvuru yaptığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şöyle konuştu:

"Biz de vatandaşımızın mağduriyetinin uzamaması için ruhsatın sürecini yürüttük. Vatandaşımızın bir an önce evine kavuşması için bu iradeyi ortaya koyduk. Özgür Bey, sokakta duyduğuna inanmaya çalışan bir siyaset yürütüyor. Algı siyaseti dediğimiz duyduğunu iftira atarak, yalan söyleyerek siyaset yapma girişiminde bulunuyor. Bugüne kadar attığı tüm iftiralara baktığımızda... 'Deprem bölgesinde senet imzalattılar' dediler, 'Ayazağa'daki selin sebebi bakanlık' dediler. Ama gelinen süreçte biz ne deprem bölgesinde vatandaşımıza senet imzalattık ne de Ayazağa'daki selin sebebi biziz. Özgür Bey, daha Ayazağa'ya gitmedi. Orada vatandaşlarımız vefat etti.

Orada yüzlerce esnafımızın malına, canına zarar geldi. Bunun sebebinin derelerin ıslah edilmemesi, altyapının yetersiz olduğu ve bu altyapıya ilişkin gerekli iradenin koyulmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bunun da sorumlusu doğrudan belediyelerdir. Belediyelerin yapmadığı işi soracağına, hesap sorması gerekirken yine iftira atarak, algı üretmeye çalışarak siyaset yapmaya çalışıyor. Bu yaptığı girişimler, hiçbir şekilde belediyelerinin yolsuzluklarını örtemeyecek. Bu, bunun çabasıdır. Çok net söylüyorum. Biz her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızın yanındayız."

"Polemik siyasetiyle yolsuzluklarının üstünü örtmeye çalışıyor"

Yaşanan sel felaketinin hemen ardından İstanbul Ayazağa'ya gittiğini hatırlatan Kurum, derelerin üstündeki kaçak yapıların yıkımı için bir irade ortaya koyduklarını söyledi. Bu sorumluluğu belediyenin alması gerektiğini ifade eden Kurum, mağdur tüm vatandaşlara AFAD koordinasyonında gerekli tüm desteği verdiklerini, kentsel dönüşüm ofisini açtıklarını belirtti.

Kurum, şöyle konuştu:

"Onaylı planlara göre kentsel dönüşümü ister TOKİ ile ister kentsel dönüşüm başkanlığıyla yapabileceğimizi vatandaşımıza müjdeledik ve Ayazağlı kardeşlerimizle İstanbul hemşehrilerimizle birlikte süreci büyük bir uyum içerisinde yürütüyoruz. Özgür Bey'in rahatsız olduğu konu bu uyum. Özgür Bey'in rahatsız olduğu konu, 2 yılda deprem bölgesinde 455 bin konutun bitirilmesi. Özgür Bey'in rahatsız olduğu konu iktidarı muhalefeti tüm belediye başkanlarıyla görüşüp kentsel dönüşüm noktasında bir irade ortaya koymamız ve işte bugün bütün Avrupa sıkıntı çektiği konut krizine ilişkin gerek sosyal konut, gerek deprem konutu, gerek kentsel dönüşüm konutuyla birlikte irade ortaya koymamızdır.

Kendisi, belediyeleri bu konuda herhangi bir irade ortaya koymadığı için aynaya doğup bakması gerekirken maalesef yine algı siyasetiyle, polemik siyasetiyle yolsuzluklarının üstünü örtmeye çalışıyor. Konu budur. Her zaman olduğu gibi iftiralarına onlar devam edecek. Biz de iş yapmaya devam edeceğiz."

"Hem deprem konutları hem sosyal konutlarla birlikte vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Bir gazetecinin 500 bin sosyal konut projesini sorması üzerine Kurum, 500 bin sosyal konutun yaklaşık 80 bininin bitme aşamasına geldiğini ifade etti. Kurum, diğer konutları da etap etap ihale ettiklerini söyledi. Kurum, "Söz verdiğimiz gibi 2028 yılında vatandaşlarımıza bu konutları teslim edeceğiz. Deprem konutları bitti. Deprem konutlarının teslimini yaptık. Hem deprem konutları hem sosyal konutlarla birlikte biz de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kira yükünü azaltacağız. Kira artışını azaltacağız ve böylelikle bugün tüm dünyanın sıkıntı çektiği konuya ilişkin güçlü bir iradeyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koymaya devam edeceğiz" dedi.

Muhalefet belediyelerine İLBANK kredisi verilmediği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yaptığı açıklamalara işaret etti. Kurum, şöyle konuştu:

"İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız açıkladı. 'Ben hizmet etmek istiyorum, İzmir'e yararlı işler yapmak istiyorum' dedi. Ve buna ilişkin de bizlerle birlikte çalışma istediğini net bir şekilde ifade etti. Ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ne de AK Parti'ye katılan hiçbir belediyeye biz bir baskı veya bir vaat vermedik. Çalışmak istiyorsanız 'kapımız bizim açık' dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu herkese ifade ediyor. Ve bu çerçevede gelen herkesle, milletimizin refahı için çalışıyoruz. Bu arzuyla, bu istekle projelerimizi hayata geçiriyoruz. Sahada ne söylüyorsak bugüne kadar o sözleri tuttuk. Tutmaya devam edeceğiz. Özgür Bey, belediye başkanlarının bizden görüşmesinden rahatsız. Zannediyor ki bakanlıkta biz belediye başkanlarına baskı yapıyoruz, belediye başkanlarına bir vaatte bulunuyoruz. Bunların tamamı yalan, tamamı iftira. Aynı işte sel felaketinde olduğu gibi."

"Muhalefete eşit davranıyor musunuz?" sorusu üzerine Kurum, kendilerine gelen her belediye başkanına, bakanlığımızın yetkileri dahilinde yapılması gereken işlerle ilgili eşit ve hakkaniyet çerçevesinde davrandıklarını söyledi. Kurum, "Bu çerçevede hiçbir belediye başkanı, bakanlıktan randevu istedim de alamadım diyemez. gecikebilir. Belki bugün ister, bir hafta sonra alır, 10 gün sonra alır. Ama herkesle görüşürüz. Milletimizin yararına olan her işi de yaparız" dedi.

"Türkiye'nin gücünü, liderliğini tüm dünyaya duyuracağız"

Bir gazetecinin "Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) yaklaştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne davet gitti mi?" sorusu üzerine Murat Kurum, COP31'in bir BM Organizasyonu olduğunu anımsattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şöyle konuştu:

"Bu, bir Birleşmiş Milletler Organizasyonu, Birleşmiş Milletler'in 196 ülkesinin katıldığı uluslararası iklim diplomasisinin konuşulduğu ve Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bir organizasyon. Dolayısıyla buraya BM'ye üye Birleşmiş Milletler Sekretaryasına dahil olmuş her ülke katılıyor. Her ülke BM'nin daveti ile birlikte burada pavilyonlarını açıyor, projelerini sergiliyor ve iklim konusundaki beyanlarını ifade ediyor. Dolayısıyla burada 196 ülkenin Birleşmiş Milletlerle birlikte Türkiye Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede inşallah Türkiye tüm dünyaya iklim diplomasisindeki duruşunu, tavrını, kararlılığını göstereceği bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 90'a yakın liderin, yüzlerce bakanın, sivil toplum örgütünün, sanatçıların, sporcuların, gençlerin, iklimle ilgili toplumun tüm kesimlerinin katıldığı bir organizasyona 9-20 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağız ve Türkiye'nin bu konudaki gücünü, liderliğini inşallah tüm dünyaya duyuracağız. "

"Acı üzerinden siyaset yapılmaz"

Bir diğer gazetecinin "Güneydoğu'daki deprem evleri ile ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Kurum, 11 ilde 455 bin konutu aralık ayında teslim ettiklerini hatırlattı.

Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Halen talep çerçevesinde konutlarımızı, sosyal donatılarımızı, yeşil alanlarımızı, altyapı projelerimizi yapıyoruz. İşte bu sayede de dirençli şehirler dediğimiz şehirleri hayata geçiriyoruz. Aslında bunun benzerlerini muhalefet belediyelerinin de hayata geçirmesini arzu ediyoruz. Arzu ediyoruz ki bu seller yaşanmasın. Arzu ediyoruz ki vatandaşımızın canına malına zarar gelmesin. İşte Ayazağa'da yaşanan sorunları hep birlikte gördük. Evet, 83 yılın en büyük yağışları evet, metrekareye 273 kilogram yağış düştü. Bununla birlikte biz iklim değişikliğine uyum ve adaptasyonu sağlamalıyız. Şehirlerimizin altyapısını güçlendirmeliyiz. Dere ıslahlarını yapmalıyız. Derelerin kesitlerini yeniden gözden geçirmeliyiz. Bu çerçevede hep birlikte, hep birlikte üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerekir. Buradaki, acı üzerinden siyaset yapılmaz.

Kendine inananlar da olsa o inananlara saygı duyması gerekir Özgür Özel'in. Maalesef pervasız bir şekilde algı siyaseti yapmaya devam ediyorlar. Ama bir tarafta da gerçekler var. Gerçekler gün gibi ortada. Bugün tüm Türkiye CHP'li belediyelerin, Yeni Partili belediyelerin yolsuzluklarını görmüştür. Hırsızlıklarına şahit olmuştur. Dolayısıyla bu çaba, bu hırsızlıkları ve yolsuzlukları örtme çabasıdır. Bundan hiçbir şekilde kaçamayacaklar. "