MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mavi Vatan güçlü Türkiye idealinin ifadesidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, Mavi Vatan doktrininin, uluslararası hukuktan doğan meşru hak ve menfaatler istikametinde emin, kararlı ve hukukî bir zeminde ilerlediğini belirterek, 2019 yılında Türkiye ile Libya arasında imzalanarak yürürlüğe giren Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın, 20 Ekim 2026'da Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanarak yeni bir aşamaya ulaştığını aktardı.

Bu kararın mevcut mutabakatın hukuki ve siyasi zeminini pekiştirirken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin dayanağını da güçlendiren önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Bahçeli, bu gelişmenin Türkiye-Libya ilişkilerinin güçlenmesinin ötesinde, Akdeniz’in huzur ve istikrarına, gönül ve kültür coğrafyamızın güvenliğine ve Avrupa’nın enerji arz hatlarının daha güvenli hâle gelmesine katkı sağlayabilecek bir adım olduğunu ifade etti.

"Trablusgarp’tan Mavi Vatan’a uzanan bu tarihi yürüyüş Türkiye’nin ufkunun nasıl güçlendiğinin açık bir göstergesi"

Bahçeli, bugünkü Türkiye’yi anlamanın yolunun, dünün Türkiye’sini hatırlamaktan geçtiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1911’de Trablusgarp’ta vatan toprağını savunmak için deniz aşırı bir mücadele vermek zorunda kalan; İtalyan donanmasının Akdeniz’deki üstünlüğü karşısında Libya’ya asker ve mühimmat ulaştırmakta büyük güçlükler yaşayan bir Türkiye’den, bugün Akdeniz’de harp gemileriyle varlık gösteren, deniz yetki alanlarını uluslararası hukuk temelinde savunan ve milli haklarını hem sahada hem de masada kararlılıkla koruyan bir Türkiye’ye ulaşılmıştır.

Bir asır önce denizlere ulaşamamanın ağır bedelini ödeyen Türkiye, bugün denizlerdeki varlığını milli güvenliğinin, egemenlik haklarının ve bölgesel menfaatlerinin ayrılmaz bir unsuru hâline getirmiştir.

Trablusgarp’tan Mavi Vatan’a uzanan bu tarihi yürüyüş Türkiye’nin ufkunun, diplomatik kudretinin ve milli iradesinin de nasıl güçlendiğinin açık bir göstergesidir. Dün Trablusgarp’a ulaşmanın yollarını arayan Türkiye’den, bugün Akdeniz’de kendi hak ve hukukunu savunan, kendi rotasını belirleyen ve kendi geleceğine yön veren Türkiye’ye…"

"Denizlerde güçlü olmak istikbali güvence altına almaktır"

Bahçeli, tarihin ve şartların değiştiğine, Türkiye'nin güçlendiğine vurgu yaparak, "Mavi Vatan Türkiye’nin tarihi mirasının, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının ve güçlü Türkiye idealinin ifadesidir. Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; millî haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Akdeniz’deki varlığının huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olması gerektiğini belirten Bahçeli, Mavi Vatan doktrininin bugünlere ulaşmasında emek verenlere; Libya tarafında ise bölgenin huzuru, istikrarı ve insanlığın barış içinde geleceği adına söz konusu mutabakata imza atan yasama ve yürütme makamlarındaki tüm yetkililere takdir ve teşekkürlerini iletti.