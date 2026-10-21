Emine Erdoğan: Savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmak insanlık vazifemiz

Emine Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Semerkant'ta gerçekleştirilen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi"nde bir konuşma yaptı.

Zirvedeki katılımcıları selamlayan Emine Erdoğan, bu anlamlı zirve vesilesiyle Maveraünnehir'in incisi Özbekistan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugün, çocukların refahını konuşmak için bir arada olduklarını belirten Emine Erdoğan, "Bu hayati meseleyi, kadim geleneğimizin en ihtişamlı medeniyet havzalarından biri olan Semerkant'ta ele almayı bilhassa anlamlı buluyorum. Biruni'den İbn Sina'ya, İmam Buhari'den Harezmi'ye uzanan eşsiz ilim ve hikmet birikiminin, çocuklarımız için esenlik dolu adil bir dünya kurma gayemizde yolumuza ışık tutacağına inanıyorum. Bizim nazarımızda çocuk, insanlığın kalbidir. Onlara dair meseleler her zaman küresel gündemin merkezinde tutulmalıdır." dedi.

"Çocuklarımız çok boyutlu zorluklarla karşı karşıyalar"

Emine Erdoğan, bir toplumun sürdürülebilir kalkınması ve geleceği ile çocuk refahına yapılan yatırım arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ifade ederek, "Çocuk refahı dediğimizde ölçütlerimiz de bellidir. Beslenme, barınma, güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını esas alırız. Ancak dünya her gün değişiyor. Dolayısıyla, çocuk refahını ölçen geleneksel göstergeler, yüzdelerle ifade edilen rakamlar, büyük resmi perdeleyen toptancı bir yaklaşıma dönüşebiliyor. Çünkü yaptığımız ölçümler aslında bir görme biçimidir. Seçicidir. Rakamlar, neyi mercek altına aldığımızı anlatırken, aynı rakamlar neyi görmezden geldiğimizi de anlatır." diye konuştu.

Çocukların okula gitmesinin ve fiziksel şiddete maruz kalmamasının refah istatistikleri için elzem olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Fakat okula gitmek her zaman nitelikli eğitim almak, şiddete maruz kalmamak, sevgi ve değer görmek anlamına gelmez. Haliyle, bugünün dünyasını dünün kriterleriyle değerlendirmeye tabi tutmak eksik sonuçlar verir. Zira çoklu krizler çağında yaşıyoruz ve çocuklarımız çok boyutlu zorluklarla karşı karşıyalar. İklim krizi, savaş şartları ve bunların neden olduğu zorunlu göçleri de denkleme katmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında, dünyada yaşanan hızlı değişimlerin literatüre her gün yeni kavramlar eklediğine işaret eden Emine Erdoğan, iklim kaygısı, yapay zeka, dijital şiddet, dikkat sömürüsü gibi konuların insanlığın yeni nesil sorun alanları haline geldiğini ve "çocuk refahı" tanımını çağın ihtiyaçlarına göre yeniden ele almaları gerektiğini dile getirdi.

"Çocuklarımızı dijital yaşamın risklerine karşı korumak üzere harekete geçen ilk ülkelerden biriyiz"

Emine Erdoğan, Türkiye'de, sosyal politikaları bu anlayışla, zamanın ruhunu okuyarak geliştirdiklerini, çocuğun fiziksel ihtiyaçlarıyla zihinsel, ruhsal ve ahlaki ihtiyaçları bir bütün olarak gördüklerini vurgulayarak, şu örnekleri paylaştı:

"Her şeyden önce aile kurumunu korumanın, çocuğu korumada temel koşul olduğu ilkesini benimsiyoruz. Bu itibarla, 2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edilmesi, uzun soluklu bir vizyonun ilk adımı oldu. 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak belirledik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle, çocuklarımızı dünyaya kendi coğrafyasının penceresinden bakabilen ve çağı yakalayan donanımlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuklarımızı dijital yaşamın risklerine karşı korumak üzere harekete geçen ilk ülkelerden biriyiz. Bu çerçevede, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık. Platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi yükümlülükler getirdik."

UNICEF'in örnek proje olarak gösterdiği Gönül Elçileri Projesi'yle koruyucu aile hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını anlatan Emine Erdoğan, "Bugün 11 binden fazla çocuğumuz, koruyucu ailelerinin himayesinde mutlu bir yaşam sürdürüyor. Bu sisteme, göçlerle ülkemize gelmiş, savaş mağduru çocukları da dahil ediyoruz. Çünkü, hiçbir ayrım yapmadan tüm çocukların refahını sağlamak biz büyüklerin görevidir. Bu görevi yerine getirmede, hükümetler, aileler, eğitimciler, sivil toplum ve medya kuruluşları gibi birçok paydaş olarak el ele vermeliyiz. İfade etmek isterim ki, çocuklar bizim en önemli meselemizdir ve Türkiye olarak onlara fayda sağlayacak iş birliklerine her zaman hazırız." diye konuştu.

"Gazze'deki 1 milyondan fazla çocuk, çocuk refahından haklarını alabilmenin hayaliyle yaşıyor"

Emine Erdoğan, bu zirvenin 100'den fazla ülkeyi ağırladığını ifade ederek, "100'den fazla ülkenin temsilcileri olarak, dünyanın tüm çocuklarına adil ve eşit imkanlar sağlamak, onların ihtiyaçlarına ses olmak için bir aradayız. O halde bu sesi, bilhassa savaş bölgelerinde yaşayan ve geleceğe dair hiçbir hayal kuramayan çocukların sorunlarını çözmek için yükseltelim. Çünkü bugün bir coğrafyada okul zili çaldığında sınıfa koşan çocuklar, başka bir coğrafyada savaş sirenlerinden kaçmak için koşuyorlar. Bir yerde yağan kar çocukların ellerinde kardan adama dönüşürken, savaş bölgelerindeki çocukların çadırlarda donarak hayata gözlerini yummasına sebep oluyor. Çocukluk kanserine bağlı ölümlerin yüzde 60'ı silahlı çatışma bölgelerinde meydana geliyor." dedi.

Gazze'de 3 yılda 21 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Emine Erdoğan, "10 binden fazla çocuk kalıcı sakatlık ve uzuv kaybı yaşadı. 197 ambulans, 38 hastane ve 96 sağlık merkezi bombalanarak hizmet dışı kaldı. 700 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum edildi. Bugün Gazze'deki 1 milyondan fazla çocuk, çocuk refahından haklarını alabilmenin hayaliyle yaşıyor. Unutmayalım ki kimsenin geride kalmadığı bir dünya ancak savaş sirenleri sustuğunda mümkün olabilir. Şahsen bunun, Semerkant'tan vereceğimiz en kıymetli mesaj olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zirvenin çocuklar ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini dileyen Emine Erdoğan, bu anlamlı buluşma için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Programdan notlar

Zirveye katılmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ile Semerkant'a gelen Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat ile kızı Özbekistan Ulusal Sosyal Koruma Ajansı Birinci Başkan Yardımcısı Shakhnoza Shavkatovna Mirziyoyeva tarafından karşılandı.

Mirziyoyeva ailesi Emine Erdoğan ve beraberindekilere sarılıp, samimiyetle karşılarken, karşılama sırasında hatıra fotoğrafı çektirildi.

Emine Erdoğan, program öncesinde zirveye katılan Lübnan Cumhurbaşkanının eşi Nimet Avn, Zimbabve Cumhuriyeti liderinin eşi Auxillia Mnangagwa, Kırgızistan Cumhurbaşkanının eşi Aygül Caparova, eski Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanının kızı Leyla Aliyeva ve Pakistan Cumhurbaşkanının kızı Asıfa Butto Zerdari'yle sohbet etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in mesajının Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Basın Sözcüsü Şerzod Asadov tarafından okunmasıyla başlayan zirvede, video gösterimi yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Khalilur Rahman, Ziroat Mirziyoyeva, Shakhnoza Shavkatovna Mirziyoyeva ve BM Genel Sekreteri'nin Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M'jid'in konuştuğu zirvede, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed'in programa gönderdiği video mesajı izlendi. Ayrıca programda, BM Özbekistan Mukim Koordinatörü Sabine Machl de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mesajını okudu.

Programda ayrıca çocuklar dans ve müzik gösterisi sundu.

Zirvenin açılış töreninin ardından düzenlenen ve Emine Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan genel oturumda, diğer liderlerin eşleri ile bazı kurum temsilcileri konuşma yaparken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un video mesajı izletildi.

İlk oturumun ardından katılımcıların öğle yemeğinde bir araya geldiği zirve, öğleden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Esra Albayrak'ın da katılımıyla düzenlenen oturumlarla devam etti.

"Türkiye olarak hiçbir ayrım gözetmeden tüm çocukların yanında olmayı önemsiyoruz"

Emine Erdoğan, programa ilişkin yaptığı paylaşımında, Maveraünnehir'in incisi Semerkant'ta düzenlenen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi"nde, değerli lider eşleri ve farklı ülkelerden temsilcilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Çocukların refahını çağın ihtiyaçları doğrultusunda ele aldıklarını ve geleceğe dair ortak sorumluluklarını değerlendirdiklerini kaydeden Emine Erdoğan, "Türkiye olarak hiçbir ayrım gözetmeden tüm çocukların yanında olmayı önemsiyoruz. Bizim nazarımızda çocuk, insanlığın kalbidir. Onlara dair meseleler her zaman küresel gündemin merkezinde tutulmalıdır. Özellikle Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmayı insanlık vazifemiz olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kimsenin geride kalmadığı bir dünya, ancak savaş sirenleri sustuğunda mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, bu anlamlı zirve vesilesiyle kurulan gönül birliğinin daim olmasını dileyen Emine Erdoğan, dostu Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti.