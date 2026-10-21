Bakan Gürlek OECD Toplantısı kapsamında 4 ülkeden mevkidaşıyla görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Beşiktaş'ta bir otelde yapılan 2026 OECD Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından bazı temaslarda bulundu.

Bakan Gürlek, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, Bosna Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza, Hırvatistan Adalet Bakanı Damir Habijan, Benin Cumhuriyeti Adalet ve Yasama Bakanı Yvon Detchenou ve heyetleriyle bir araya geldi.

Temasları kapsamında Gürlek, Tayland Başbakan Yardımcısı Pakorn Nilprapunt ve heyetiyle de görüşme yaptı.

Görüşmelerde, ikili adli ilişkiler ve adalet alanında işbirliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu.