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Gündem
TRT Haber 21.10.2026 12:08

CHP kurultay ceza davasında mütalaa açıklandı

Ankara’da CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada, savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma, 11 Kasım’a ertelendi.

CHP kurultay ceza davasında mütalaa açıklandı

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütaalasını sundu.

Savcı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in “fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işlediklerinin sabit görüldüğünü” belirterek, sanıkların Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi ile TCK’nin 37/1 ve 53/1’inci maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi.

Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise mevcut deliller itibarıyla atılı suça iştirak ettiklerine dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatleri talep edildi.

Duruşma, 11 Kasım’a ertelendi.

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