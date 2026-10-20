Açık 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.10.2026 19:56

Bakan Kurum'dan Özel'e: Ayazağa’daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayazağa'daki projeye ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. Kurum, projenin Sarıyer Belediyesinin teklifi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2022'deki onayıyla hayata geçirildiğini aktardı.

Bakan Kurum'dan Özel'e: Ayazağa’daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Kurum, grup toplantısında kendisini eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in suçlamalarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanladı.

Bakan Kurum, Özel’in bahsettiği projenin Sarıyer Belediyesi’nin teklifiyle, 2022’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin onayıyla hayata geçirildiğini belirterek, “Özgür Bey, Ayazağa’daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan. Hem İBB’nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından” dedi.

Bakan Kurum mesajında şu ifadelere de yer verdi:

"Ayazağa'da ‘dereye imar izni verildi’ dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi’nin teklifiyle, 2022’de İBB’nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır. Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın. Belediyelerinizdeki iş bilmezlikleri, yolsuzlukları bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz."

ETİKETLER
Murat Kurum Özgür Özel Sosyal Medya
Sıradaki Haber
MİT Başkanı Kalın'dan Libya'nın toprak bütünlüğüne destek mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:31
Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası
20:14
Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin mutabakat kararını memnuniyetle karşıladı
20:15
NYT: Michigan ön seçiminde adaylardan birini destekleyen videolar Hindistan'dan yayıldı
19:50
Prens Harry ailesiyle "barışmak" istediğini söyledi
19:47
Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 55'inden fazlası son 4 yılda gerçekleşti
19:43
NATO, Karadeniz'de gemilerin korunması için bölgeye ek unsurlar sevk edecek
Topkapı Sarayı'nda 10 bini aşkın eser ziyaretçiyle buluşacak
Topkapı Sarayı'nda 10 bini aşkın eser ziyaretçiyle buluşacak
FOTO FOKUS
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ