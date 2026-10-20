İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının onaylanması önemli bir adım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasının onaylanması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran şu ifadeleri kullandı:

"Libya Temsilciler Meclisi’nin, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylaması, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adımdır.

Bu karar, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki ortak hak ve menfaatlerinin korunması, deniz yetki alanlarının hakkaniyet temelinde belirlenmesi ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan’daki meşru hak ve menfaatlerini korurken dost ve kardeş Libya ile ilişkilerini geliştirmeyi, Doğu Akdeniz’de adil paylaşımı, barışı ve istikrarı desteklemeyi sürdürecektir."