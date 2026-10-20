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Gündem
AA 20.10.2026 19:17

MİT Başkanı Kalın'dan Libya'nın toprak bütünlüğüne destek mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya'da kalıcı barışın sağlanması, siyasi ve askeri uzlaşı sürecinin ilerletilmesi ve Türkiye-Libya iş birliğinin güçlendirilmesi konularını görüştü.

MİT Başkanı Kalın'dan Libya'nın toprak bütünlüğüne destek mesajı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya'nın başkenti Trablus'ta görüştü.

Dibeybe ve Kalın, Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususları ele aldı.

Libya'nın tüm bölgeleri arasında nihai birliğin sağlanması ve askeri-siyasi sürecin kalıcı uzlaşıya kavuşturulmasına yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığın altı çizildi. Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Libya ile iş birliğini her seviyede güçlendirme iradesine değinildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'ye Libya'nın güvenliği için ortaya koyduğu çabalardan ötürü müteşekkiriz"

Yapılan görüşmede MİT Başkanı Kalın, Libya'nın doğu ve batı bölgelerinin birleştirilmesi sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu, bu noktada tüm tarafların Libya'nın geleceğini önceleyen bir yaklaşım ile Libya'nın bütünlüğüne katkı vermesi gerektiğini vurguladı.

Libya Başbakanı Dibeybe ise Türkiye'nin Libya'nın güvenliği için ortaya koyduğu çabalardan ötürü müteşekkir olduğunu, sonraki dönemde de Türkiye ile birlikte Libya'nın toprak bütünlüğü için ortak hareket etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Bununla birlikte Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyen anlaşmaya da onay verdi. Yaklaşık 7 yıldır beklenen karar, Doğu Akdeniz’deki dengeler açısından büyük önem taşıyor.

MİT Başkanı Kalın, Türkiye ile 2019’da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin olarak Dibeybe'ye, yeni seçilen Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter'e teşekkürlerini iletti.

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