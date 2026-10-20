Açık 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.10.2026 19:11

DMM'den "Azerbaycan'da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini, görüntülerin eski tarihli olduğunu ve bayrağın indirilmesi gibi bir durumun yaşanmadığını açıkladı.

DMM'den "Azerbaycan'da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı” yönünde çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar aktarıldı:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Bahse konu görüntüler eski tarihlidir. Görüntülerin çekildiği dönemde bayrağımıza yönelik olumsuz bir eylemde bulunmaya çalışan provokatöre ilk ve en sert tepkiyi yine bizzat Azerbaycanlı kardeşlerimiz vermiştir. Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

Eski içerikleri kurgulayıp; bağlamından kopararak yeniymiş gibi dolaşıma sokanlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını hedef almaktadır.

Kamuoyunun bu tarz algı operasyonlarına karşı hassas ve dikkatli olması önemle rica olunur."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Sosyal Medya Azerbaycan
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının onaylanması önemli bir adım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:31
Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası
20:14
Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin mutabakat kararını memnuniyetle karşıladı
20:15
NYT: Michigan ön seçiminde adaylardan birini destekleyen videolar Hindistan'dan yayıldı
19:55
Bakan Kurum'dan Özel'e: Ayazağa’daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan
19:50
Prens Harry ailesiyle "barışmak" istediğini söyledi
19:47
Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 55'inden fazlası son 4 yılda gerçekleşti
Topkapı Sarayı'nda 10 bini aşkın eser ziyaretçiyle buluşacak
Topkapı Sarayı'nda 10 bini aşkın eser ziyaretçiyle buluşacak
FOTO FOKUS
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ