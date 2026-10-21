Sokak hayvanlarının toplanmasında hedef sayılara ilişkin son durum ele alındı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla, Teftiş Kurulu Başkanlığının sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının ele alındığı toplantı düzenlendi.

Sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar ile sahadaki son durumun değerlendirildiği toplantıda, Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç tarafından sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sahada yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Sahipsiz sokak hayvanlarının usulüne uygun olarak toplanıp toplanmadığını yerinde gördüler. Bunların bakımları, kısırlaştırılmaları, tedavileri, sahiplendirmeleri, bakımlarının usulüne uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin güzel bir çalışma oldu." dedi.

Sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin belirlenen hedef sayılarda gelinen son durum ve illerde yürütülen çalışmalar da toplantıda değerlendirildi.

Mama üretim tesisi kurulan iller masaya yatırıldı

Toplantıda ayrıca, atık besin maddelerinin hayvan yemine dönüştürülmesi amacıyla mama üretim tesisi kurulan illerdeki çalışmalar değerlendirildi. Sokak hayvanlarına yönelik illerde yürütülen uygulamalar ve süreçte gelinen aşama toplantıda ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ahmet Gümen ve Abdülkadir Polat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Yusuf Erkan Özçelik, AK Parti İstanbul milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve AK Parti İstanbul milletvekili Nimet Özdemir ile İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez katıldı.