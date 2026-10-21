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Gündem
AA 21.10.2026 15:37

Kanada Başbakanı Mark Carney Türkiye'ye geliyor

Kanada Başbakanı Mark Carney yarın Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gelecek olan Carney iki gün Türkiye'de bulunacak.

Kanada Başbakanı Mark Carney Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kanada Başbakanı Mark Carney'nin 22-23 Ekim tarihlerinde resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Tarihi bir nitelik taşıyan ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kanada arasındaki işbirliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek, münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ikili işbirliğine ilişkin çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır."

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Burhanettin Duran Kanada
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